Госдума: Обсуждение покушения на Путина можно квалифицировать как акт терроризма
Даже сам факт обсуждения планов по физическому устранению президента России Владимира Путина может быть квалифицировано как акт международного терроризма. Такая позиция изложена в обращении Госдумы к Конгрессу США в связи с информацией о подготовке Вашингтоном планов покушения на российского лидера. Копия документа также направлена в ООН.
«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — отмечается в тексте обращения.
Ранее американский журналист Такер Карлсон раскрыл данные о возможной подготовке администрации Байдена к покушению на Путина, однако не привёл конкретных доказательств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к тщательному расследованию этих заявлений, подчеркивая, что такие действия со стороны США могут привести к ядерной катастрофе. Государственная Дума решила обратиться в Конгресс США и ООН из-за слов Карлсона о покушении. Кремль в свою очередь отметил, что журналисту необходимо предоставить доказательства своих утверждений.
Life.ru