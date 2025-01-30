Госдума: Обсуждение покушения на Путина можно квалифицировать как акт терроризма

Даже сам факт обсуждения планов по физическому устранению президента России Владимира Путина может быть квалифицировано как акт международного терроризма. Такая позиция изложена в обращении Госдумы к Конгрессу США в связи с информацией о подготовке Вашингтоном планов покушения на российского лидера. Копия документа также направлена в ООН.