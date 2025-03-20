Почти четверть россиян меняли оператора связи с сохранением номера
ВЦИОМ: 23% россиян меняли оператора связи с сохранением номера
Почти четверть россиян меняли оператора связи с сохранением номера. Обложка © Life.ru
Согласно опросу ВЦИОМ, 98% россиян осведомлены о возможности смены мобильного оператора с сохранением номера, и 23% из них пытались это сделать за последние два года. Из тех, кто пробовал, 60% успешно сохранили свой номер, в то время как 5% столкнулись с неудачей. Результаты опроса есть в распоряжении агентства РИА «Новости».
Основными трудностями при смене оператора для 10% респондентов стали временные потери связи, а 8% отметили назойливые звонки от сотрудников операторов, пытавшихся удержать их. Опрос проводился с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2000 пользователей мобильной связи старше 18 лет.
По данным другого опроса, больше половины россиян (70%) ни разу не были у психолога, а 90% из этой доли и вовсе считают таких специалистов бесполезными. Таковы результаты опроса аудитории Life.ru в соцсетях. Немногочисленная часть наших читателей (всего треть) имели такой опыт, некоторые даже постоянно находятся в терапии. Единичные респонденты рассказали, что беседовали с психологом лишь однажды и этого хватило, чтобы сделать вывод — «не моё».