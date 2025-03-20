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20 марта, 06:17

В США близится роспуск Министерства образования

CNN: Трамп в четверг приступит к роспуску Минобразования США

Уже в четверг лидер США Дональд Трамп подпишет указ о расформировании Министерства образования. Об этом рассказывает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп готов подписать указ о начале процесса расформирования Министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания», — отмечает телеканал.

Сообщается, что подписание документа запланировано во второй половине дня в Белом доме. Чтобы полностью расформировать ведомство Трампу нужно согласие Конгресса.

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Ранее Life.ru рассказывал, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Обязанности минобразования будут переданы другим ведомствам.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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