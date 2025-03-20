В США близится роспуск Министерства образования

Уже в четверг лидер США Дональд Трамп подпишет указ о расформировании Министерства образования. Об этом рассказывает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп готов подписать указ о начале процесса расформирования Министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания», — отмечает телеканал.

Сообщается, что подписание документа запланировано во второй половине дня в Белом доме. Чтобы полностью расформировать ведомство Трампу нужно согласие Конгресса.