В США близится роспуск Министерства образования
CNN: Трамп в четверг приступит к роспуску Минобразования США
Уже в четверг лидер США Дональд Трамп подпишет указ о расформировании Министерства образования. Об этом рассказывает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Президент Дональд Трамп готов подписать указ о начале процесса расформирования Министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания», — отмечает телеканал.
Сообщается, что подписание документа запланировано во второй половине дня в Белом доме. Чтобы полностью расформировать ведомство Трампу нужно согласие Конгресса.
Ранее Life.ru рассказывал, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Обязанности минобразования будут переданы другим ведомствам.
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