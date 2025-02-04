Дональд Трамп планирует ликвидировать министерство образования США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, администрация готовит указ, который предусматривает передачу части функций министерства другим ведомствам или полное его упразднение. Также обсуждается подготовка документа, который официально закрепит ликвидацию Минобра.

Идею сокращения госаппарата поддержал и американский предприниматель Илон Маск, который входит в близкое окружение президента. Бизнесмен неоднократно критиковал деятельность министерства образования, называя его неэффективным.