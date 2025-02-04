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4 февраля, 00:03

Дональд Трамп планирует ликвидировать министерство образования США

WSJ: Администрация Трампа обсуждает упразднение министерства образования

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, администрация готовит указ, который предусматривает передачу части функций министерства другим ведомствам или полное его упразднение. Также обсуждается подготовка документа, который официально закрепит ликвидацию Минобра.

Идею сокращения госаппарата поддержал и американский предприниматель Илон Маск, который входит в близкое окружение президента. Бизнесмен неоднократно критиковал деятельность министерства образования, называя его неэффективным.

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Ранее Маск назвал агентство США по международному развитию USAID преступной организацией, которую следует распустить. По его словам, агентство представляет собой «змеиное гнездо радикально левых марксистов». Он считает, что деньги американского народа контора спускала на финансирование исследований биологического оружия.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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