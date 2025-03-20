«Заняли место под солнцем»: Медведев похвалил российские компании

Предприниматели в РФ молодцы, так как оперативно заняли ниши ушедших зарубежным брендов. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

«Многие ниши сегодня заполнены нашими компаниями, они просто молодцы. Появились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые выросли на санкциях. Они честно завоевали своё место под солнцем, и они наши, российские», — указал он.