«Заняли место под солнцем»: Медведев похвалил российские компании
Медведев считает, что российские компании «просто молодцы» на фоне ухода брендов
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Предприниматели в РФ молодцы, так как оперативно заняли ниши ушедших зарубежным брендов. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
«Многие ниши сегодня заполнены нашими компаниями, они просто молодцы. Появились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые выросли на санкциях. Они честно завоевали своё место под солнцем, и они наши, российские», — указал он.
Ранее президент России Владимир Путин отдал кабмину распоряжение внимательно отслеживать возвращение на российский рынок западных компаний, которые покидали страну «хлопая дверью». Лидер отметил, что приоритет на рынке будет отдаваться соотечественникам.