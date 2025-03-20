Россиянам рассказали, как подавать заявление на зачисление в первый класс

Многие считают, что документы на зачисление в первый класс школы принимают строго с 1 апреля, однако они имеют право начать делать это раньше. О том, как устроить своего ребёнка в учебное заведение и что делать, если свободных мест там не осталось, рассказывает РИА «ФедералПресс».

Подать заявление на зачисление в первый класс можно двумя способами: придя в школу с документами в приёмные часы или с помощью портала «Госуслуги». Там можно составить черновик сразу, а отправить его уже в момент старта подачи заявок. Срок подачи — с 1 апреля (или раньше) по 30 июня — для тех детей, которые зарегистрированы на территории, закреплённой за школой. Все остальные подают заявки с 6 июля по 5 сентября, если родители хотят, чтобы их ребёнок учился в школе, не относящейся к их адресу.

В приоритетном порядке в школу зачисляются дети военнослужащих, сотрудников судов, прокуроров и силовых ведомств, а также те, у которых братья или сёстры уже являются учениками этой школы.

Если школа не одобрила вашу заявку, то с 6 июля по 5 сентября вы можете прислать её в другое учебное заведение или связаться с местным управлением образования, чтобы они определили ребёнка в ближайшее доступное учреждение. Если вы уверены, что вам отказали несправедливо, вы можете оформить жалобу.