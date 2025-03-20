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Регион
20 марта, 07:35

В Китае раскрыли крупнейшую ошибку США и Украины

Эксперт Сян назвал крупнейшей ошибкой США и Украины вход ВСУ в Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область является крупнейшей стратегической ошибкой США и Украины. Такое мнение выразил эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.

«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине», — приводит слова политолога РИА «Новости».

Люй Сян отметил, что наступление ВСУ весной 2023 года ожидаемых результатов не принесло. По словам китайского специалиста, Россия уже достигла СВО и получила преимущество перед стратегическими переговорами с Вашингтоном.

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Ранее в Италии назвали вторжение ВСУ в Курскую область серьёзным просчётом Киева. Там отметили, что операция, задуманная как способ усиления позиций Украины для возможных переговоров, в итоге обернулась против неё, став своего рода «бумерангом».

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ТАСС / Юрий Конопатов

Никита Никонов
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