В Китае раскрыли крупнейшую ошибку США и Украины
Эксперт Сян назвал крупнейшей ошибкой США и Украины вход ВСУ в Курскую область
Вторжение ВСУ в Курскую область является крупнейшей стратегической ошибкой США и Украины. Такое мнение выразил эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.
«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине», — приводит слова политолога РИА «Новости».
Люй Сян отметил, что наступление ВСУ весной 2023 года ожидаемых результатов не принесло. По словам китайского специалиста, Россия уже достигла СВО и получила преимущество перед стратегическими переговорами с Вашингтоном.
Ранее в Италии назвали вторжение ВСУ в Курскую область серьёзным просчётом Киева. Там отметили, что операция, задуманная как способ усиления позиций Украины для возможных переговоров, в итоге обернулась против неё, став своего рода «бумерангом».
ТАСС / Юрий Конопатов