Сами попали в ловушку: В Британии назвали главные ошибку ВСУ в Курской области
Аналитик Меркурис: ВСУ сами себе создали ловушку в Курский области
ВСУ сами себе создали ловушку в Курский области. Попытка украинских военных оккупировать российский регион и есть их главная ошибка. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул, что Курская область является очень сложным районом для боёв наступательного характера. По словам эксперта, приняв решение о вторжении, командование ВСУ лишь расширило линию фронта, создав дополнительную нагрузку на армию Украины.
«Они усугубили ошибку, отправив в Курскую область больше техники и людей в попытке удержать, по сути, необороняемую позицию. ВСУ попали в ловушку, которую сами себе создали, а российское командование воспользовалось этим», — отметил аналитик.
Напомним, 12 марта Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание с военными, в ходе которого поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье. Президент России потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области, подчеркнув, что иностранные наёмники не защищены Женевской конвенцией о военнопленных. После этого президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу «пощадить» окружённых бойцов ВСУ. В ответ Путин пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.
mil.gov.ua