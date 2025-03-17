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Регион
17 марта, 16:32

Сами попали в ловушку: В Британии назвали главные ошибку ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис: ВСУ сами себе создали ловушку в Курский области

ВСУ сами себе создали ловушку в Курский области. Попытка украинских военных оккупировать российский регион и есть их главная ошибка. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул, что Курская область является очень сложным районом для боёв наступательного характера. По словам эксперта, приняв решение о вторжении, командование ВСУ лишь расширило линию фронта, создав дополнительную нагрузку на армию Украины.

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«Они усугубили ошибку, отправив в Курскую область больше техники и людей в попытке удержать, по сути, необороняемую позицию. ВСУ попали в ловушку, которую сами себе создали, а российское командование воспользовалось этим», — отметил аналитик.

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Напомним, 12 марта Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание с военными, в ходе которого поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье. Президент России потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области, подчеркнув, что иностранные наёмники не защищены Женевской конвенцией о военнопленных. После этого президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу «пощадить» окружённых бойцов ВСУ. В ответ Путин пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.

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mil.gov.ua

Борис Эльфанд
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