Сами попали в ловушку: В Британии назвали главные ошибку ВСУ в Курской области

ВСУ сами себе создали ловушку в Курский области. Попытка украинских военных оккупировать российский регион и есть их главная ошибка. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул, что Курская область является очень сложным районом для боёв наступательного характера. По словам эксперта, приняв решение о вторжении, командование ВСУ лишь расширило линию фронта, создав дополнительную нагрузку на армию Украины.