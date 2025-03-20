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Регион
20 марта, 07:54

66-е место: Россия поднялась в рейтинге стран по уровню счастья

Россия поднялась на шесть позиций во Всемирном рейтинге счастья 2025 года

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

России удалось подняться на шесть позиций в ежегодном Всемирном рейтинге счастья 2025 года. Наша страна расположилась на 66 строчке, сообщается в докладе, опубликованном Центром исследований благополучия Оксфордского университета совместно с аналитической фирмой Gallup и Сетью решений ООН по устойчивому развитию.

Согласно рейтингу, самой счастливой страной в мире стала Финляндия, первое место страна занимает уже восьмой год подряд. Кроме того, в тройку лидеров вошли Дания и Исландия. США оказались на 24-м месте, а Украина — на 111-м. Самой несчастливой страной признан Афганистан, он находится на 147 строчке.

Рейтинг 2025 года основан на опросах, в которых люди оценивали качество жизни за период с 2022 по 2024 год. По словам исследователей, главными факторами счастья являются доверие к окружающим, забота о других и готовность делиться. При составлении списка эксперты учитывают ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение прав человека, гарантии занятости и уровень коррупции.

Составлен рейтинг регионов по уровню качества жизни для пожилых россиян
Составлен рейтинг регионов по уровню качества жизни для пожилых россиян

А ранее Life.ru писал, что женщины в России в среднем ощущают себя счастливыми на 3,4 балла из пяти. В основном, россиянки оказались довольны своей жизнью, отношениями с близкими и карьерой, однако они бы хотели крепче стоять на ногах в плане финансовой стабильности и здоровья.

Дарья Нарыкова
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