Американка утопила пса в туалете аэропорта после отказа взять питомца на рейс

В США женщина утопила свою собаку после того, как ей не разрешили взять питомца на борт самолёта. Об этом сообщает издание People.

Авторы материала уточнили, что американку арестовали 18 марта за жестокое обращение с животными, которое классифицировали как тяжкое преступление третьей степени. По информации издания, инцидент произошёл 16 декабря 2024 года в аэропорту города Орландо. Правоохранительные органы приехали после того, как в женском туалете был обнаружен пёс без признаков жизни.

По словам полицейских, женщина утопила собаку перед прохождением контроля. Задержанная хотела взять пса на борт самолёта, но не оформила необходимые бумаги для перевозки питомца. В результате стражи порядка выдали ордер на арест женщины. Её задержали почти через три месяца после случившегося и поместили под стражу в округе Лейк. Американка внесла залог в размере 5 тысяч долларов, после чего её освободили.

Волонтёр Фонда прав животных Флориды Брайан Уилсон оказался шокирован случившимся. Мужчина подчеркнул, что животное — это не просто вещь, которую можно выбросить. Активист призвал к ответственному отношению к питомцам.