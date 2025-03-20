ВТБ с 20 марта снизил ставки по рыночной ипотеке до 27,8%

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентного пункта. В настоящее время минимальная ставка достигает 27,8%, сообщили в пресс-службе банковской организации.

«ВТБ с 20 марта меняет ставки по рыночным ипотечным программам. В зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 процентного пункта», — объяснил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.

Бабин уточнил, что при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты предложат от 28,4% годовых. В ВТБ отметили, что сейчас минимальные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.

Бабин дополнил, что банк может уменьшить ставки благодаря снижению стоимости фондирования на рынке. Однако эксперт пояснил, что ещё пока рано говорить о глобальном развороте тренда. С учётом сигналов Центробанка, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть 2025 года. По словам специалиста, общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. В ВТБ отметили, что ключевую роль продолжит играть государственная поддержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж.