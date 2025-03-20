Упала от стресса: Пенсионерка пять дней провела на полу рядом с трупом мужа

В Подмосковном Протвино произошла трагическая история: 69-летняя женщина провела пять дней рядом с телом своего покойного мужа. От сильного стресса она потеряла сознание и больше не смогла встать.

Как стало известно сайту МК.ru, печальные события развернулись в квартире пенсионеров, которые в прошлом работали физиками-ядерщиками в институте физики высоких энергий. 8 марта они общались с родственниками, а затем связь с ними прервалась.

Родные смогли приехать только вечером 17 марта. В квартире они обнаружили супругу главы семьи в крайне тяжёлом состоянии: она лежала на полу между кухней и коридором, а её муж был найден мёртвым на диване. Эксперт, прибывший на место, установил, что мужчина, вероятно, скончался во сне 12-13 марта из-за сердечного приступа.

Скорее всего, увидев смерть супруга, женщина впала в шок и упала в обморок. Когда она пришла в себя, подняться уже не смогла и не могла дотянуться до телефона. В результате истощения и обезвоживания ее срочно доставили в больницу, где врачи продолжают бороться за её жизнь.