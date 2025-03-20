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Регион
20 марта, 08:47

Упала от стресса: Пенсионерка пять дней провела на полу рядом с трупом мужа

MK.ru: Пенсионерка из Подмосковья пять дней провела в квартире с трупом мужа

В Подмосковном Протвино произошла трагическая история: 69-летняя женщина провела пять дней рядом с телом своего покойного мужа. От сильного стресса она потеряла сознание и больше не смогла встать.

Как стало известно сайту МК.ru, печальные события развернулись в квартире пенсионеров, которые в прошлом работали физиками-ядерщиками в институте физики высоких энергий. 8 марта они общались с родственниками, а затем связь с ними прервалась.

Родные смогли приехать только вечером 17 марта. В квартире они обнаружили супругу главы семьи в крайне тяжёлом состоянии: она лежала на полу между кухней и коридором, а её муж был найден мёртвым на диване. Эксперт, прибывший на место, установил, что мужчина, вероятно, скончался во сне 12-13 марта из-за сердечного приступа.

Скорее всего, увидев смерть супруга, женщина впала в шок и упала в обморок. Когда она пришла в себя, подняться уже не смогла и не могла дотянуться до телефона. В результате истощения и обезвоживания ее срочно доставили в больницу, где врачи продолжают бороться за её жизнь.

Мёртвая пациентка найдена на техническом этаже подмосковной больницы через месяц после побега
Мёртвая пациентка найдена на техническом этаже подмосковной больницы через месяц после побега

Не менее шокирующая история ранее произошла в Нижегородской области. Женщина и двое мужчин решили устроить пьянку у себя на квартире в городе Володарск. Однако посиделки со спиртным закончились плохо. Один из мужчин оказался избит и изнасилован, его труп нашли во дворе рядом с канализацией.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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