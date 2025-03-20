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Регион
20 марта, 09:02

Стала известна дата инаугурации Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко назначена на 25 марта

Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко назначена на 25 марта. Об этом сообщает госагентство БелТА со ссылкой на ЦИК республики.

«Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта», — говорится в сообщении.

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Напомним, что выборы президента в Беларуси прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Он пробудет в данном должности вплоть до 2030 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pipicato

Мария Любицкая
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