Стала известна дата инаугурации Лукашенко

Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко назначена на 25 марта. Об этом сообщает госагентство БелТА со ссылкой на ЦИК республики.

Путин объявил о праве россиян и белорусов участвовать в выборах в обеих странах

Путин объявил о праве россиян и белорусов участвовать в выборах в обеих странах

Напомним, что выборы президента в Беларуси прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Он пробудет в данном должности вплоть до 2030 года.