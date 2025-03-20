Россиянам назвали способ отличить настоящее молоко от подделки с добавлением гипса

В России снижается количество крупного рогатого скота уже несколько лет подряд. Из-за этого на прилавках стало чаще появляться фальшивое молоко, которое не отличается по вкусу от настоящего продукта. Как распознать подделку в беседе с «Царьградом» рассказал кандидат экономических наук Игорь Абакумов.

По словам эксперта, в магазинах стало гораздо чаще встречаться поддельное молоко, однако существует лишь один способ отличить его от натурального.

«Молоко есть честное, получестное и совсем нечестное. Отличить на вкус невозможно. Можно только лабораторно. Подделок на рынке молока стало больше процентов на 30. Гипс, например, добавляют и много чего ещё. У нас же химическая промышленность достаточно развита», — отметил он.