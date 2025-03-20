Суд в РФ впервые передал ушедший бренд российской компании

В России суд впервые отменил правовую охрану товарного знака компании, которая ушла из страны. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, 12 марта Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров — ООО «Р-Климат» («Русклимат»).

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», в классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. О том, что компания планирует снять правовую охрану товарного знака от шведского производителя Telefonaktiebolaget LM Ericsson сообщалось в прошлом году. Представители Ericsson заявили, что разбирательства ещё продолжаются. Компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ в апреле 2022 года. Однако юридическое лицо «Эрикссон Корпорация» продолжало существовать. Представитель шведской компании сообщал, что там осталось несколько сотрудников, которые занимаются выполнением административных требований.

Директор по правовым вопросам «Русклимата» Павел Симонов пояснил, что товарный знак Ericsson был зарегистрирован в интересах иностранного партнёра из дружественной России страны. Адвокат Сергей Учитель отметил, что это прецедентное дело. Также он указал, что с 2021 по 2024 год в Россию не завозилось не устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции под торговой маркой Ericsson в РФ, поэтому не было никаких препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака.

Юристы прогнозируют, что вскоре последуют новые подобные случаи. Так, брендов могут лишиться известные зарубежные вендоры, например Starbucks.