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Регион
20 марта, 08:01

Медведев чертыхнулся, говоря о возвращении западных компаний в Россию

Медведев отметил, что многие иностранные компании не вернутся, но «чёрт с ними»

Ряд зарубежных компаний не станет возвращаться в Российскую Федерацию, но и «чёрт с ними». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

«Какие-то [компании] не вернутся вовсе. Черт с ними, не жалко», — заметил Медведев.

Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании
Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании

Ранее Life.ru рассказал, какие компании могут вернуться в Россию. Так, в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard. В целом же более 350 сбежавших из РФ компаний планируют войти на рынок в 2025 году. Однако западным брендам уготовили жёсткие условия. Президент России Владимир Путин тоже высказался о возможности возвращения западных компаний в нашу страну. Никаких преференций для них не будет, подчеркнул глава государства.

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Life.ru

Николай Рюмин
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