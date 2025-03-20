Медведев чертыхнулся, говоря о возвращении западных компаний в Россию
Медведев отметил, что многие иностранные компании не вернутся, но «чёрт с ними»
Ряд зарубежных компаний не станет возвращаться в Российскую Федерацию, но и «чёрт с ними». С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
«Какие-то [компании] не вернутся вовсе. Черт с ними, не жалко», — заметил Медведев.
Ранее Life.ru рассказал, какие компании могут вернуться в Россию. Так, в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard. В целом же более 350 сбежавших из РФ компаний планируют войти на рынок в 2025 году. Однако западным брендам уготовили жёсткие условия. Президент России Владимир Путин тоже высказался о возможности возвращения западных компаний в нашу страну. Никаких преференций для них не будет, подчеркнул глава государства.
Life.ru