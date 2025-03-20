Убийца волос: Модный бьюти-тренд с маской из слайма оказался фейком

Польза масок из слайма для волос оказалась фейком. Такая бьюти-процедура может привести только к облысению. Об этом сообщает Mash.

Маска из слайма оказалась фейком. Видео © Mash

В Сети завирусились видео, где инфлюенсеры рекомендуют наносить слайм на волосы от корней до кончиков, оставляя его на 30 минут для достижения эффекта ламинирования. Однако те, кто решился на этот эксперимент, часто не получают желаемого результата в виде здоровых и блестящих волос. В социальных сетях можно увидеть множество роликов, где девушки не знают как смыть это «месиво» с головы.

В беседе с каналом трихолог объяснил, что такая маска может привести к тракционной алопеции — выпадению волос в результате внешнего травматического воздействия. В результате можно столкнуться с потерей объёма волос, а в худшем случае — с облысением, особенно у детей. Обычно подобный диагноз часто встречается у балерин и других людей, которые носят слишком тугие причёски.