Выручка VK за 2024 год увеличилась на 23%, до 147,6 млрд рублей

Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 миллиарда рублей, благодаря росту онлайн-рекламы на 20% (96,1 миллиарда рублей). Доходы от малого и среднего бизнеса увеличились на 27%, а видеореклама удвоилась до 3,9 миллиарда рублей. Образовательные сервисы для детей и VK Tech показали рост на 83% (6,3 миллиарда рублей) и 42% (13,6 миллиарда рублей) соответственно.

В 2025 году VK сосредоточится на долгосрочном росте и повышении рентабельности, ожидая скорректированную EBITDA свыше 10 миллиардов рублей. В 2024 году компания инвестировала в развитие продуктов и технологий, особенно в платформу VK Видео, что способствовало росту выручки во всех сегментах и укреплению аудитории.

VK остается лидером в Рунете с ежедневной аудиторией в 77 миллионов пользователей. Среднее время, проведенное пользователями на платформах, увеличилось на 29,4%, достигнув 4,4 миллиарда минут в день. Время просмотра VK Видео выросло в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 23% до 104,3 миллиарда рублей, главным образом благодаря росту ВКонтакте (+29%) и увеличению времени просмотра VK Видео.

Сегмент «Образовательные технологии» вырос на 83% до 6,3 миллиарда рублей благодаря спросу на курсы для детей и консолидации платформ Учи.ру и Тетрика. Скорректированная EBITDA составила 0,6 миллиарда рублей.

Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» увеличилась на 42% до 13,6 миллиарда рублей, благодаря росту облачной платформы VK Cloud (+82%) и VK WorkSpace (+41%). Скорректированная EBITDA VK Tech возросла на 138% до 4,0 миллиарда рублей с рентабельностью 29%.