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20 марта, 09:40

Выручка VK за 2024 год увеличилась на 23%, до 147,6 млрд рублей

Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 миллиарда рублей, благодаря росту онлайн-рекламы на 20% (96,1 миллиарда рублей). Доходы от малого и среднего бизнеса увеличились на 27%, а видеореклама удвоилась до 3,9 миллиарда рублей. Образовательные сервисы для детей и VK Tech показали рост на 83% (6,3 миллиарда рублей) и 42% (13,6 миллиарда рублей) соответственно.

В 2025 году VK сосредоточится на долгосрочном росте и повышении рентабельности, ожидая скорректированную EBITDA свыше 10 миллиардов рублей. В 2024 году компания инвестировала в развитие продуктов и технологий, особенно в платформу VK Видео, что способствовало росту выручки во всех сегментах и укреплению аудитории.

VK остается лидером в Рунете с ежедневной аудиторией в 77 миллионов пользователей. Среднее время, проведенное пользователями на платформах, увеличилось на 29,4%, достигнув 4,4 миллиарда минут в день. Время просмотра VK Видео выросло в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 23% до 104,3 миллиарда рублей, главным образом благодаря росту ВКонтакте (+29%) и увеличению времени просмотра VK Видео.

Сегмент «Образовательные технологии» вырос на 83% до 6,3 миллиарда рублей благодаря спросу на курсы для детей и консолидации платформ Учи.ру и Тетрика. Скорректированная EBITDA составила 0,6 миллиарда рублей.

Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» увеличилась на 42% до 13,6 миллиарда рублей, благодаря росту облачной платформы VK Cloud (+82%) и VK WorkSpace (+41%). Скорректированная EBITDA VK Tech возросла на 138% до 4,0 миллиарда рублей с рентабельностью 29%.

Средняя месячная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 81,5 млн человек
Средняя месячная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 81,5 млн человек

Ранее VK Tech впервые опубликовал аудированные финансовые результаты за год. Выручка компании за 2024 год выросла на 42,1% год к году и составила 13,6 млрд рублей, рост выручки от крупных клиентов составил 28,3% год к году, от клиентов малого и среднего размера — 58%. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K

Алена Пенчугина
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