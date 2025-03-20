45-летний мужчина обнаружил шишку на плече и узнал о смертельном заболевании

IT-специалист Габор Кабач, проживавший в Великобритании, обнаружил на своём плече небольшую шишку, которая оказалась признаком смертельно опасного заболевания. Об этом сообщает издание Independent.

Странную шишку заметила мать 45-летнего мужчины, когда он гостил у неё в Венгрии. Кабач там же записался на приём к местному врачу, который порекомендовал ему обратиться за лечением после возвращения в Британию. В результате обследований выяснилось, что у мужчины редкий вид рака кости — саркома Юинга.

Кабачу провели операцию, в ходе которой из его плеча и пуки была удалена опухоль размером с мяч для гольфа. Однако через год стало известно, что рак распространился на кости по всему телу. Врачи прогнозировали, что мужчине осталось жить не более полугода. Он скончался спустя два года после постановки диагноза.