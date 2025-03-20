Чёрных кошек стали чаще брать из приютов в Бразилии благодаря мультику «Flow»

Чёрные кошки стали популярнее в Бразилии после выхода на экран анимационного фильма «Flow» («Поток»), который завоевал премию «Оскар». По информации бразильского издания Metropoles, теперь хвостатых такого цвета чаще забирают из приютов и дают им клички «Flow».

Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и стал весьма популярным в Бразилии.

Согласно данным Института животных Ампаро, крупнейшей зоозащитной организации в Бразилии, чёрным кошкам всегда было трудно найти дом из-за существующих предвзятостей и негативных ассоциаций. Однако, как отмечают в организации, мультфильм помог изменить ситуацию.