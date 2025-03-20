Чёрных кошек стали чаще брать из приютов в Бразилии благодаря мультику «Flow»
Мультфильм «Поток». Фото © Кадр из мультфильма «Поток», режиссёр Гинтс Зильбалодис / Kinopoisk
Чёрные кошки стали популярнее в Бразилии после выхода на экран анимационного фильма «Flow» («Поток»), который завоевал премию «Оскар». По информации бразильского издания Metropoles, теперь хвостатых такого цвета чаще забирают из приютов и дают им клички «Flow».
Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и стал весьма популярным в Бразилии.
Согласно данным Института животных Ампаро, крупнейшей зоозащитной организации в Бразилии, чёрным кошкам всегда было трудно найти дом из-за существующих предвзятостей и негативных ассоциаций. Однако, как отмечают в организации, мультфильм помог изменить ситуацию.
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