Российская Армия разбомбила эшелон ВСУ с вооружением и боеприпасами

ВС России нанесли успешный удар по воинскому эшелону ВСУ с вооружением и боеприпасами. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены склады с военной техникой и материальными средствами, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. ВС РФ использовали оперативно-тактическую операцию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.