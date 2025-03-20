Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 09:56

Российская Армия разбомбила эшелон ВСУ с вооружением и боеприпасами

МО РФ: ВС России нанесли поражение эшелону ВСУ с вооружением и боеприпасами

ВС России нанесли успешный удар по воинскому эшелону ВСУ с вооружением и боеприпасами. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены склады с военной техникой и материальными средствами, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. ВС РФ использовали оперативно-тактическую операцию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

Российские военные выбили ВСУ из села в Запорожской области
Российские военные выбили ВСУ из села в Запорожской области

Ранее российские военные сбили истребитель F-16 над Сумской областью. Позже стала известна необычная деталь в этой истории.

Обложка ©

ТАСС / VCG/Visual China Group

Никита Никонов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar