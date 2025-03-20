«Никаких сигналов не было»: Песков рассказал о контактах России и Европы

Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков рассказал о контактах России и Европы. По его словам, Москва не получала сигналы от Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.

«Если вы имеете в виду сигналы нам — нет, никаких сигналов не было», — сказал представитель Кремля.