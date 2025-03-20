«Никаких сигналов не было»: Песков рассказал о контактах России и Европы
Песков сообщил, что Европа не обращалась к России с предложением о переговорах
Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков рассказал о контактах России и Европы. По его словам, Москва не получала сигналы от Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.
«Если вы имеете в виду сигналы нам — нет, никаких сигналов не было», — сказал представитель Кремля.
Ранее Европа настаивала, что не согласится на условия России по Украине. ЕС хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, так как рассчитывает получить большую автономию в переговорном процессе по урегулированию конфликта.
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