«Насколько позволит Бог»: Экс-помощник Путина раскрыл планы по расширению территории РФ

По словам Суркова, «Русский мир» не имеет границ и присутствует везде, где проявляется российское влияние. Он подчеркнул, что это влияние неоднородно и варьируется по своей силе в разных регионах, но при этом никогда не исчезает полностью. Экс-помощник Путина также отметил, что в этом вопросе не следует увлекаться и «браться за слишком большой кусок».