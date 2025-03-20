«Насколько позволит Бог»: Экс-помощник Путина раскрыл планы по расширению территории РФ
Сурков: Россия продолжит расширяться, «насколько позволит Бог»
Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Россия в будущем продолжит своё территориальное расширение во всех направлениях. Об этом заявил экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью L'Express.
«Россия будет расширяться во всех направлениях, насколько позволит Бог и насколько хватит сил», — заявил он.
По словам Суркова, «Русский мир» не имеет границ и присутствует везде, где проявляется российское влияние. Он подчеркнул, что это влияние неоднородно и варьируется по своей силе в разных регионах, но при этом никогда не исчезает полностью. Экс-помощник Путина также отметил, что в этом вопросе не следует увлекаться и «браться за слишком большой кусок».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о важности сотрудничества с Россией, объяснив её значимость самыми большими и ценными территориями. Именно поэтому, по мнению американского лидера, с РФ следует вести дела.