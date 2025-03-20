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20 марта, 10:33

«Насколько позволит Бог»: Экс-помощник Путина раскрыл планы по расширению территории РФ

Сурков: Россия продолжит расширяться, «насколько позволит Бог»

Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Россия в будущем продолжит своё территориальное расширение во всех направлениях. Об этом заявил экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью L'Express.

«Россия будет расширяться во всех направлениях, насколько позволит Бог и насколько хватит сил», — заявил он.

По словам Суркова, «Русский мир» не имеет границ и присутствует везде, где проявляется российское влияние. Он подчеркнул, что это влияние неоднородно и варьируется по своей силе в разных регионах, но при этом никогда не исчезает полностью. Экс-помощник Путина также отметил, что в этом вопросе не следует увлекаться и «браться за слишком большой кусок».

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о важности сотрудничества с Россией, объяснив её значимость самыми большими и ценными территориями. Именно поэтому, по мнению американского лидера, с РФ следует вести дела.

Мария Любицкая
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