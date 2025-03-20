Страны ЕС переобулись и решили сократить военную помощь Киеву почти в 10 раз
Объём военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что на саммите ЕС будет рассматриваться вопрос военной помощи Украине. Однако цифра с 40 миллиардов евро опустилась до 5 млрд.
«Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 млрд евро», — сказала глава дипслужбы ЕС по прибытии на саммит.
На вопрос, почему страны Евросоюза больше не планируют отправить Киеву 40 миллиардов евро, Каллас сослалась на «бюджетные проблемы».
Ранее глава дипслужбы ЕС решила предложить европейским лидерам поставить Украине два миллиона боеприпасов крупного калибра. Вопрос будет поднят на сегодняшнем саммите. По её словам, боеприпасы, общая стоимость которых составляет 5 миллиардов евро, доступны на рынке и смогут быть доставлены уже в 2025 году.
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