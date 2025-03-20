Страны ЕС переобулись и решили сократить военную помощь Киеву почти в 10 раз

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что на саммите ЕС будет рассматриваться вопрос военной помощи Украине. Однако цифра с 40 миллиардов евро опустилась до 5 млрд.

«Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 млрд евро», — сказала глава дипслужбы ЕС по прибытии на саммит.

На вопрос, почему страны Евросоюза больше не планируют отправить Киеву 40 миллиардов евро, Каллас сослалась на «бюджетные проблемы».