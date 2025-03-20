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20 марта, 10:25

Страны ЕС переобулись и решили сократить военную помощь Киеву почти в 10 раз

Объём военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что на саммите ЕС будет рассматриваться вопрос военной помощи Украине. Однако цифра с 40 миллиардов евро опустилась до 5 млрд.

«Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 млрд евро», — сказала глава дипслужбы ЕС по прибытии на саммит.

На вопрос, почему страны Евросоюза больше не планируют отправить Киеву 40 миллиардов евро, Каллас сослалась на «бюджетные проблемы».

Раскол в ЕС может оставить Украину без нового транша на €40 млрд
Раскол в ЕС может оставить Украину без нового транша на €40 млрд

Ранее глава дипслужбы ЕС решила предложить европейским лидерам поставить Украине два миллиона боеприпасов крупного калибра. Вопрос будет поднят на сегодняшнем саммите. По её словам, боеприпасы, общая стоимость которых составляет 5 миллиардов евро, доступны на рынке и смогут быть доставлены уже в 2025 году.

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Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Алена Пенчугина
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