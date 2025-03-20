Раздел Украины может способствовать снижению антироссийских настроений на её территории. Об этом в интервью L'Express заявил Владислав Сурков, бывший помощник президента России Владимира Путина.

«Конфликт на Украине разделит русских и антироссиян, или, как сказано в Евангелии, овец и козлов», — отметил экс-помощник российского лидера.

Сурков охарактеризовал Украину как «искусственное политическое образование»; По его словам, нынешняя территория включает три разные зоны: российский юго-восток, смешанный центр и антироссийский запад. Он предположил, что в будущем Украина может стать «настоящим государством», но с меньшими границами и менее выраженными антироссийскими настроениями.