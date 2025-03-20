Части россиян спрогнозировали «несусветное тепло»

Жителям Сибири спрогнозировали стремительное потепление. О скором приходе весны сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик пояснил, что «несусветное тепло» обрушится на юг Сибири в связи с переносом жарких воздушных масс из Центральной Азии.

«Для 18 марта был перекрыт рекорд, он составил в Омске плюс 6,5 градуса, а в Иркутске — плюс 11,9, а до этого рекордное значение в Иркутске было плюс 11,4 в 1930 году. И в четверг, и в пятницу, и в субботу ожидаются очень высокие температуры в Новосибирске, Омске, Томске, они будут на 2-4 градуса выше нормы, а в Иркутской области ещё на 8-12 градусов», — поделился специалист в беседе с ТАСС.

Вильфанд также спрогнозировал, что в ближайшие дни в Новосибирске и Томске температура поднимется до плюс 9 градусов, в Омске — до плюс 6, а в Иркутске — до плюс 16. Однако к воскресенью, 23 марта, показатели вернутся к обычным значениям.

А вот жителям Чукотки специалист посоветовал не ожидать скорого наступления весны. По словам синоптика, в регионе температура установится на 10-12 градусов ниже нормы, достигая минус 40 градусов. В то же время на остальной территории Дальнего Востока температура будет в пределах нормы, добавил он.