Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 12:20

Германию захлёстывает «эпидемия опиоидов» из-за действий властей

Spiegel обвинил правительство ФРГ в потакании «эпидемии опиоидов» в стране

Попустительство властей ФРГ приводит к «опиоидной эпидемии» среди населения. С таким обвинением в адрес правительства выступило издание Spiegel.

Журналисты пишут, что на производимые корпорацией Grünenthal анальгетики тилидин и трамадол не действует Закон о наркотиках. Данные препараты продаются по обычным рецептам. Сейчас их могут прописать даже при простой боли в спине. В 2023 год в ФРГ эти обезболивающие назначались более 2,5 миллиона раз.

Сообщается, что в прошлом году трамадол и другие аптечные опиоиды в 50% случаев становились «наркотиками первого употребления», с которых начиналась зависимость. Лёгкая доступность сделала трамадол препаратом для вечеринок. Журналисты предполагают, что власти заинтересованы в распространении наркотиков, а посему не препятствуют тенденции.

Нулевая толерантность: Милонов потребовал, чтобы вся Россия сдавала тест на наркотики
Нулевая толерантность: Милонов потребовал, чтобы вся Россия сдавала тест на наркотики

Тем временем в России планируют ужесточить контроль за водителями по вопросам употребления алкоголя и наркотиков. Например, будет расширен список запрещённых веществ, на которые начнут проводить тесты, включая, в частности, мефедрон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Darwin Brandis

Николай Рюмин
  • Новости
  • Германия
  • Наркотики
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar