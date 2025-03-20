Германию захлёстывает «эпидемия опиоидов» из-за действий властей
Spiegel обвинил правительство ФРГ в потакании «эпидемии опиоидов» в стране
Попустительство властей ФРГ приводит к «опиоидной эпидемии» среди населения. С таким обвинением в адрес правительства выступило издание Spiegel.
Журналисты пишут, что на производимые корпорацией Grünenthal анальгетики тилидин и трамадол не действует Закон о наркотиках. Данные препараты продаются по обычным рецептам. Сейчас их могут прописать даже при простой боли в спине. В 2023 год в ФРГ эти обезболивающие назначались более 2,5 миллиона раз.
Сообщается, что в прошлом году трамадол и другие аптечные опиоиды в 50% случаев становились «наркотиками первого употребления», с которых начиналась зависимость. Лёгкая доступность сделала трамадол препаратом для вечеринок. Журналисты предполагают, что власти заинтересованы в распространении наркотиков, а посему не препятствуют тенденции.
Тем временем в России планируют ужесточить контроль за водителями по вопросам употребления алкоголя и наркотиков. Например, будет расширен список запрещённых веществ, на которые начнут проводить тесты, включая, в частности, мефедрон.
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