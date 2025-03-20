«Инкубатор террористов»: Захарова отреагировала на выпады Франции в адрес РФ

Франция стала «инкубатором террористов», в первую очередь стране нужно «навести порядок» у себя дома. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления ряда французских официальных лиц.

«Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке», — говорится в официальном комментарии дипломата.

Захарова уточнила, что Франция стабильно лидировала среди стран Европы по пополнению рядов террористической организации ИГИЛ*. Если Париж действительно намерен внести вклад в дело борьбы с терроризмом, то им нужно сначала навести порядок у себя дома, пояснила представитель МИД РФ.

А ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и ЕС в обращении к нации. По его словам, Москва якобы расширяет украинский конфликт до глобального уровня, нарушает границы, чтобы устранять противников, вмешивается в выборы в других странах, организует кибератаки на французские больницы и распространяет ложную информацию в соцсетях.