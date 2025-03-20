«Любит его как игрока»: Жена Овечкина вспомнила о поездке на виллу Трампа в Рождество

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддерживает дружеские отношения с Дональдом Трампом, о чём рассказала его супруга Анастасия. Она в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» отметила, что Трамп высоко ценит хоккеиста и не раз упоминал о его достижениях.

В январе, перед инаугурацией, Трамп назвал Овечкина отличным игроком, а позже на митинге в Вашингтоне повторил, что тот «очень хорош».

Анастасия поделилась воспоминаниями о Рождестве, проведённом на вилле Трампа во Флориде. Она рассказала, что президент пригласил подойти их с мужем — единственных среди всех гостей. Спортсмен пообщался с ним, пока она стояла рядом с Меланией. О чём шла речь между мужчинами, она не знает, но поблагодарила первую леди за приглашение. У них осталась памятная фотография с той встречи.

«Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения», — призналась Анастасия.