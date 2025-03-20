Офтальмолог предупредила о последствиях длительного наращивания ресниц

Процедура наращивания ресниц может стать причиной раздражения и сухости глаз, а также воспаления век и глазной оболочки. Вместе с тем постоянное наращивание способно поменять направление роста волос. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

Такие негативные последствия возникают, если мастер оттягивает верхнее веко и фиксирует его в таком положении для удобства.

«Это приводит к образованию небольшой щели между веками, которая не позволяет им смыкаться. При этом сеанс может продолжаться довольно долго. В среднем процедура занимает от полутора до трёх часов. Все это время слизистая оболочка подвергается воздействию воздуха, что может привести к её пересыханию», — сказала доктор.

Если после процедуры вы почувствовали резь, сухость или вам кажется, что в глаз что-то попало, следует обратиться к офтальмологу. Лишними не будут увлажняющие капли для глаз.

Ещё одним неприятным эффектом от наращивания будут аллергические реакции кожи на клей и прочие ингредиенты смесей для обработки ресниц. Воспалительные заболевания, вроде конъюнктивита, встречаются реже. Чаще всего они происходят из-за несоблюдения клиникой санитарных норм.

Если качество материалов и специалиста вопросов не вызывают, то наращивать ресницы можно регулярно. Однако они по природе не рассчитаны на то, чтобы к ним что-то крепилось, поэтому длительное наращивание изменит их естественный ход роста.