Знал, что ожидает жертву: На Урале парень заманил 12-летнего мальчика к старому педофилу

В Екатеринбурге расследуется дело о сексуальном насилии над 12-летним мальчиком, в котором фигурирует 57-летний мужчина. По информации URA.ru, следствие выявило причастность 24-летнего знакомого подозреваемого.

По предварительным данным, молодой человек, зная о преступных намерениях 57-летнего, обманным путём заманил школьника в квартиру к своему приятелю. Обоих взрослых уже задержали. Им грозит наказание в виде длительного тюремного заключения. В настоящее время ведётся следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.