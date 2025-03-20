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20 марта, 11:40

Знал, что ожидает жертву: На Урале парень заманил 12-летнего мальчика к старому педофилу

URA.ru: На Урале задержали молодого человека, заманившего ребёнка к педофилу

В Екатеринбурге расследуется дело о сексуальном насилии над 12-летним мальчиком, в котором фигурирует 57-летний мужчина. По информации URA.ru, следствие выявило причастность 24-летнего знакомого подозреваемого.

По предварительным данным, молодой человек, зная о преступных намерениях 57-летнего, обманным путём заманил школьника в квартиру к своему приятелю. Обоих взрослых уже задержали. Им грозит наказание в виде длительного тюремного заключения. В настоящее время ведётся следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.

А ранее сообщалось, что педофил в течение двух месяцев насиловал 14-летнюю дочь крупного чиновника в Москве. Мужчина познакомился со школьницей в интернете и уговорил на встречу.

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Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Наталья Демьянова
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