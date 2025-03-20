В Кургане задержали пенсионерку за 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму

В Кургане сотрудники ФСБ задержали пенсионерку, которая оставила под публикациями об СВО 24 тысячи комментариев с призывами к терроризму. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

«Обвиняемая разместила в мессенджерах и социальных сетях более 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции на Украине, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма», — проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что 64-летняя женщина активно поддерживала украинских националистов. Она выражала свою террористическую позицию под публикациями о спецоперации. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит семь лет заключения.