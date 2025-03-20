В Кургане задержали пенсионерку за 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму
В Кургане задержали пенсионерку за 24 тысячи экстремистских комментариев. Обложка © УФСБ по Курганской области
В Кургане сотрудники ФСБ задержали пенсионерку, которая оставила под публикациями об СВО 24 тысячи комментариев с призывами к терроризму. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
«Обвиняемая разместила в мессенджерах и социальных сетях более 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции на Украине, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма», — проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что 64-летняя женщина активно поддерживала украинских националистов. Она выражала свою террористическую позицию под публикациями о спецоперации. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит семь лет заключения.
Накануне в Джанкойском районе Крыма задержали женщину, подозреваемую в госизмене. Она передавала разведке Украины координаты военных объектов ВС РФ. В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит 20 лет тюрьмы.