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20 марта, 16:44

Рэпер МС Doni рассказал, что стало с их дружбой с Тимати после ухода из Black Star

Рэпер Doni заявил, что после ухода с Black Star они с Тимати остались друзьями

MC Doni. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/doni.blackstar

MC Doni. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/doni.blackstar

Рэпер МС Doni (Достонбек Исламов), известный по совместной с Тимати песне под названием «Борода» и фиту с Натали «Ты такой» (тоже про бороду), рассказал, как сложилась его жизнь после ухода с лейбла Black Star в 2020 году. Об этом сообщает Леди Mail.

Покинув «Чёрную звезду», Дони присоединился к лейблу Rocket Records. Однако это не повлияло на его отношения с Тимати. По словам Исламова, они с Тимуром Юнусовым до сих пор являются хорошими друзьями, а сам мистер Black Star для него как старший брат.

«Конечно, как можно не дружить с таким человеком. Тимати для меня как старший брат. Поэтому мы общаемся. Если нужно будет куда-нибудь скататься на гастроли, дни рождения или какие-нибудь праздники, мы на связи. Тимати всегда был со мной на связи», — сказал Дони.

Отвечая на вопросы о личной жизни, артист отметил, что жены у него пока нет, потому что он посвящает своё время бизнесу, музыке и себе.

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А вот сам Тимати более успешен в делах амурных. Ранее 41-летний шоумен намекнул, что тайно женился на модели Валентине Ивановой. У себя в соцсетях бизнесмен и музыкант опубликовал несколько фотографий, где называет её своей женой.

Владимир Озеров
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