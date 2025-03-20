Российским школьникам составят список рекомендуемых фильмов

Министерство просвещения Российской Федерации разрабатывает перечень фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. В ближайшие дни планируется отправить письмо с рекомендациями по художественным произведениям в регионы. Эта информация была озвучена министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым на заседании комитета Госдумы, посвящённом вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», — отметил министр.