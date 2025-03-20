Российским школьникам составят список рекомендуемых фильмов
Минпросвещения составит список рекомендуемых фильмов и книг для семейного досуга
Министерство просвещения Российской Федерации разрабатывает перечень фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. В ближайшие дни планируется отправить письмо с рекомендациями по художественным произведениям в регионы. Эта информация была озвучена министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым на заседании комитета Госдумы, посвящённом вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства.
«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», — отметил министр.
Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд предложил установить единые критерии для определения состава семьи с целью предоставления социальной помощи. В частности, планируется учитывать детей, которые обучаются по адаптивным образовательным программам в специализированных интернатах на полном государственном обеспечении. Это изменение позволит расширить доступ к социальным контрактам.
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