Зеленский описал будущую встречу с Россией фразой «не проблема»

Владимир Зеленский высказался о возможности встречи с российскими представителями для обсуждения урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что такая встреча «не составляет проблемы», но если она состоится, то пройдёт «без удовольствия» для Киева.

Глава киевского режима отметил, что если обе стороны смогут разработать технические решения и проявить политическую волю, то встреча станет реальной. Он подчеркнул, что вопрос переговоров имеет «абсолютно прагматичный» характер.

Кроме того, президент Украины сообщил о предстоящих переговорах с США, запланированных на 21, 22 или 23 марта. Специальный посланник Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, добавил, что 23 марта также ожидаются новые контакты между Россией и США в Джидде, Саудовская Аравия.