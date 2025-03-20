В России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям

В России предложили создать специальный акциз на чипсы, а также запретить их продажу несовершеннолетним. Автором такой идеи является глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Его слова приводит газета «Известия».

Глава совета представил инициативу на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Предполагается, что акциз должен составлять 20% стоимости продукта. Павлов отметил, что сегодня доля людей с избыточным весом в РФ достигла 62,5%.

В разных государствах уже действует практика введения акцизов на продукты с высоким содержанием соли и жиров. Например, Венгрия с 2011 года назначила наценку на них в 4%, Мексика с 2013 года — 8%, Колумбия в 2023 году — 10% (в 2025 году он вырастет до 20%). Павлов вспомнил, что власти РФ уже боролись с вредной едой и вводили повышенный налог на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие товары.