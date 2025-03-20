Россиянка установила мировой рекорд, проплыв 122 метра подо льдом в купальнике

«Ещё один рекорд на Байкале — Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд. Поздравляю Екатерину!» — написал он.

Фестиваль «Под лёд Байкала» проходит в посёлке Листвянка, расположенном в Иркутской области. В этом событии участвуют 20 атлетов из России, Хорватии и Турции. Ранее на турнире были установлены три мировых рекорда в разных дисциплинах. Российская спортсменка Ольга Маркина нырнула в моноласте на глубину 71 метр с задержкой дыхания, улучшив свой собственный рекорд, установленный в 2021 году (63,8 м). Хорватка Санда Делия нырнула на 55 метров по тросу без ласт, превзойдя своё прошлогоднее достижение (40 м). Рекорд Делии в этой дисциплине был побит её соотечественником Витомиром Маричичем, который нырнул на 62 метра