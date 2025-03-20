В Петербурге показали, как звезда императорской фермы пони Карамелька учит детей ездить верхом
Пони Карамелька из Петербурга вышла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»
Карамелька на прогулке. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»
Одна из главных звёзд императорской фермы пони Карамелька, которая прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», у себя дома в Царском Селе пять дней в неделю обучает юных жокеев основам езды верхом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Быт пони Карамельки. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Работники конюшни считают Карамельку полноценным сотрудником, ведь пять дней в неделю ей приходится обучать верховой езде молодняк. Кстати, детей она очень любит и хорошо идёт с ними на контакт, если её погладят. Самой любимой едой Киры является морковка и травяная мука с пшеничными отрубями.
В финале всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» ей предстоит схлестнуться в борьбе с конкурентами из семейства кошачьих. Вместе с ней за титул будут бороться кот и три кошки из Пскова, Новокузнецка, Рязани и Севастополя.
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