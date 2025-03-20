Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 16:55

В Петербурге показали, как звезда императорской фермы пони Карамелька учит детей ездить верхом

Пони Карамелька из Петербурга вышла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Карамелька на прогулке. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Карамелька на прогулке. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Одна из главных звёзд императорской фермы пони Карамелька, которая прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», у себя дома в Царском Селе пять дней в неделю обучает юных жокеев основам езды верхом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Быт пони Карамельки. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Работники конюшни считают Карамельку полноценным сотрудником, ведь пять дней в неделю ей приходится обучать верховой езде молодняк. Кстати, детей она очень любит и хорошо идёт с ними на контакт, если её погладят. Самой любимой едой Киры является морковка и травяная мука с пшеничными отрубями.

В финале всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» ей предстоит схлестнуться в борьбе с конкурентами из семейства кошачьих. Вместе с ней за титул будут бороться кот и три кошки из Пскова, Новокузнецка, Рязани и Севастополя.

Питомцы по всей России наелись тюльпанов и заработали себе мочекаменную болезнь
Питомцы по всей России наелись тюльпанов и заработали себе мочекаменную болезнь

Ранее Life.ru писал, что кот-прапорщик по имени Толик вошёл в топ-10 премии «Лохматый Оскар». А первое место там закономерно досталось дворняжке Победе, которая искала мины на спецоперации и проводила наших военнослужащих сквозь минные поля.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar