В Петербурге показали, как звезда императорской фермы пони Карамелька учит детей ездить верхом

Одна из главных звёзд императорской фермы пони Карамелька, которая прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0», у себя дома в Царском Селе пять дней в неделю обучает юных жокеев основам езды верхом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Быт пони Карамельки. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Работники конюшни считают Карамельку полноценным сотрудником, ведь пять дней в неделю ей приходится обучать верховой езде молодняк. Кстати, детей она очень любит и хорошо идёт с ними на контакт, если её погладят. Самой любимой едой Киры является морковка и травяная мука с пшеничными отрубями.

В финале всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» ей предстоит схлестнуться в борьбе с конкурентами из семейства кошачьих. Вместе с ней за титул будут бороться кот и три кошки из Пскова, Новокузнецка, Рязани и Севастополя.