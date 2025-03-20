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20 марта, 13:08

Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» начал брать на работу индийцев

РБК: Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» X5 начал нанимать на работу индийцев

Владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» компания X5 начала нанимать на работу граждан Индии. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что компания привлекла около ста индийцев для работы в распределительном центре. Президент X5 Екатерина Лобачёва назвала дефицит кадров одной из главных проблем сферы розничной торговли.

«После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку. Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5», — пояснила Лобачёва.

По её словам, у сотрудников из Индии есть различные льготы, им предоставляется общежитие и питание. При этом «есть много нюансов», в том числе языковые и культурные.

Лобачёва добавила, что общий кадровый дефицит к 2030 году составит от 250 до 500 тысяч человек в каждом направлении. Поэтому придётся развивать технологичность и роботизацию, отметила она.

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Ранее Life.ru писал, что Индия может стать главным поставщиком рабочей силы на стройки в России. По мнению экспертов, эта страна является самым перспективным источником.

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Shutterstock / FOTODOM / Pili Greem

Никита Никонов
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