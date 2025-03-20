Владельцы не таких уж старых моделей iPhone обнаружили серьёзный дефект в смартфонах

Девушки стали жаловаться на телефоны iPhone 14 Pro Max, которые ломаются после съёмок Reels в горах. Устройства Apple не проходят «испытания» водой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, владельцы смартфонов жалуются, что устройства портятся от попадания влаги. Хотя производители утверждают обратное. Блогерши узнают о проблемах с «водостойкостью» IPhone только после записи видео. Например, одна из девушек записала Reels на горнолыжном курорте, после чего её телефон сломался и потребовался ремонт. Починка устройства обошлась в 32 тысячи рублей.

Другая блогерша рассказала, что её IPhone 14 Pro Max пострадал во время заплыва по Байкалу. Хотя до этого она без проблем снимала видео под водой на 10 и 11 модели «яблочного» устройства. В сервисном центре утверждают, что у смартфонов этой модели есть недочёт — дисплей может отходить от самого устройства. А в случае попадания туда воды, придётся полностью заменять экран, отметили специалисты. Сама компания, к слову, не предоставляет гарантию на устройства, если они были повреждены в результате попадания влаги.