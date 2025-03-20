В офисе крупнейшей IT-компании Москвы «Крок» прошли обыски

Позже в компании «Крок» сообщили, что они продолжают работать в обычном режиме и выполняют все обязательства перед клиентами. В сообщении отмечалось, что все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, проходят без сбоев и в соответствии с установленными регламентами. Также представители компании добавили, что в настоящее время они продолжают реализацию проектов в рамках договорных обязательств и что информационные ресурсы «Крок» остаются доступными для коммуникации.