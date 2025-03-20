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20 марта, 13:50

В офисе крупнейшей IT-компании Москвы «Крок» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе одной из ведущих IT-компаний «Крок» в Москве. Об этом информировали источники в оперативных службах.

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании «Крок», проводятся обыски, изучается интересующая документация», — рассказали правоохранители ТАСС.

Позже в компании «Крок» сообщили, что они продолжают работать в обычном режиме и выполняют все обязательства перед клиентами. В сообщении отмечалось, что все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, проходят без сбоев и в соответствии с установленными регламентами. Также представители компании добавили, что в настоящее время они продолжают реализацию проектов в рамках договорных обязательств и что информационные ресурсы «Крок» остаются доступными для коммуникации.

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Ранее Life.ru сообщал, что правоохранительные органы провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге, в операции также принимали участие сотрудники спецслужб. Следственные мероприятия были начаты в связи с несанкционированным раскрытием персональных данных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kristina Nosova

Александра Мышляева
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