ФСБ и СК проводят обыск в офисе Ростехнадзора в Челябинске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и Центрального аппарата Следственного комитета РФ снова проводят обыск в офисе Уральского управления Ростехнадзора в Челябинске. Работников подозревают в крупной коррупционной схеме, которой руководят из головной структуры ведомства. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Силовиками изымаются личные дела работников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве. Есть подозрения, что вскрытая коррупционная схема имеет более серьёзные масштабы. А покрывают и руководят ею из головной структуры Ростехнадзора», — пишет URA.ru со ссылкой на источник.