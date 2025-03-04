ФСБ и СК проводят обыск в офисе Ростехнадзора в Челябинске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области и Центрального аппарата Следственного комитета РФ снова проводят обыск в офисе Уральского управления Ростехнадзора в Челябинске. Работников подозревают в крупной коррупционной схеме, которой руководят из головной структуры ведомства. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Силовиками изымаются личные дела работников Ростехнадзора, которые в последующем были назначены на руководящие должности надзорного ведомства в Москве. Есть подозрения, что вскрытая коррупционная схема имеет более серьёзные масштабы. А покрывают и руководят ею из головной структуры Ростехнадзора», — пишет URA.ru со ссылкой на источник.
По информации агентства, силовикам удалось выйти на организатора и покровителя коррупционной схеме. Это произошло благодаря показаниям экс-главного государственного инспектора Марины Апальковой, которая была задержана ранее.
Ранее Life.ru сообщал, что в Воронеже сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене был задержан 33-летний россиянин, передававший СБУ сведения о работе режимного военного объекта. Он добровольно связался со спецслужбами Незалежной в 2024 году и через мессенджер отправлял врагу важные данные за денежное вознаграждение. Позже было опубликовано видео с допросом задержанного, он дал признательные показания.
Shutterstock / FOTODOM / SGr