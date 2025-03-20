Иностранцев в Донбассе и Новороссии заставят сдать тесты на ВИЧ и наркотики

Иностранные граждане, находящиеся в Донбассе и Новороссии, обязаны до 10 июня пройти медицинское обследование для подтверждения отсутствия ВИЧ и факта употребления наркотиков. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовой информации.

Действие указа распространяется на тех, кто находится в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях более 90 дней и не занимается трудовой деятельностью, или тех, кто приехал для работы, но не прошёл тест на наличие наркотиков или психотропных веществ, а также на инфекционные болезни, представляющие опасность для окружающих.

Для выполнения этих требований иностранные граждане обязаны представить в МВД сертификат о том, что у них нет ВИЧ-инфекции, а также медицинское заключение о состоянии их здоровья. В противном случае их пребывание в указанных регионах может быть ограничено.