Иностранцев в Донбассе и Новороссии заставят сдать тесты на ВИЧ и наркотики
Иностранные граждане, находящиеся в Донбассе и Новороссии, обязаны до 10 июня пройти медицинское обследование для подтверждения отсутствия ВИЧ и факта употребления наркотиков. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовой информации.
Действие указа распространяется на тех, кто находится в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях более 90 дней и не занимается трудовой деятельностью, или тех, кто приехал для работы, но не прошёл тест на наличие наркотиков или психотропных веществ, а также на инфекционные болезни, представляющие опасность для окружающих.
Для выполнения этих требований иностранные граждане обязаны представить в МВД сертификат о том, что у них нет ВИЧ-инфекции, а также медицинское заключение о состоянии их здоровья. В противном случае их пребывание в указанных регионах может быть ограничено.
Также сегодня Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, обязаны покинуть страну до 10 сентября включительно или урегулировать своё правовое положение. Этот шаг призван упорядочить ситуацию с миграцией и обеспечить соблюдение правовых норм на территории нашей страны.
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