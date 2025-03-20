Не только айтишники: Россиянам рассказали, у кого будут самые высокие зарплаты в 2025 году
Эксперт Балынин: В 2025-м самые высокие зарплаты получат айтишники и сварщики
В 2025 году самые высокие зарплаты в России будут у айтишников, сварщиков и инженеров. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 2025 году, на мой взгляд, будет высокий спрос на рынке труда на IT-специалистов, сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники», — приводит слова Балынина aif.ru.
По словам эксперты, опытные специалисты в этих профессиях смогут получать от 250 до 350 тысяч рублей, что в 2,5-3,5 раза выше средней зарплаты. Всё будет зависеть от квалификации и готовности её повышать.
Балынин заключил, что ситуация с зарплатами во многом зависит от рынка труда.
Московские курьеры тем временем обогнали по зарплате специалистов с высшим образованием. Они получают на 19% больше.
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