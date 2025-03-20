Не только айтишники: Россиянам рассказали, у кого будут самые высокие зарплаты в 2025 году

В 2025 году самые высокие зарплаты в России будут у айтишников, сварщиков и инженеров. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году, на мой взгляд, будет высокий спрос на рынке труда на IT-специалистов, сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники», — приводит слова Балынина aif.ru.

По словам эксперты, опытные специалисты в этих профессиях смогут получать от 250 до 350 тысяч рублей, что в 2,5-3,5 раза выше средней зарплаты. Всё будет зависеть от квалификации и готовности её повышать.

Балынин заключил, что ситуация с зарплатами во многом зависит от рынка труда.