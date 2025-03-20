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20 марта, 13:47

Иммунолог рассказал, как не перепутать отравление с ротавирусом

Врач Болибок: Ротавирус развивается постепенно, а отравление происходит сразу

Многие люди, почувствовав симптомы пищевого расстройства, сразу думают, что отравились. Однако заболевшие порой путают отравление и ротавирус. Как отличить одного от другого в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление наступает сразу, если, например, человек съел что-то не то. Есть разные понятия — кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что ротавирус относится к разряду кишечных инфекций, вызванных высокопатогенными микроорганизмами. Процесс запускается, если человек употребляет в пищу, к примеру, творог или сметану, в которых размножился стафилококк. В При отравлении каким-то продуктом у людей начинается тошнота, рвота или понос, отметил Болибок.

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Ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело, когда 25 учеников школы отравились едой из столовой. Врачи выявили у них кишечную инфекцию, однако госпитализация не потребовалась. В школе потом пришлось дезинфицировать столовую, кабинеты и места общего пользования.

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Shutterstock /FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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