Иммунолог рассказал, как не перепутать отравление с ротавирусом

Многие люди, почувствовав симптомы пищевого расстройства, сразу думают, что отравились. Однако заболевшие порой путают отравление и ротавирус. Как отличить одного от другого в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление наступает сразу, если, например, человек съел что-то не то. Есть разные понятия — кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что ротавирус относится к разряду кишечных инфекций, вызванных высокопатогенными микроорганизмами. Процесс запускается, если человек употребляет в пищу, к примеру, творог или сметану, в которых размножился стафилококк. В При отравлении каким-то продуктом у людей начинается тошнота, рвота или понос, отметил Болибок.