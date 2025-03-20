Борис Титов: Предприниматели России очень надеются на партию «Новые люди»
Председатель Федерального политического совета (ФПС) партии «Новые люди» Борис Титов и депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева на V всероссийском съезде партии «Новые люди». Фото © Михаил Терещенко/ТАСС
Предприниматели России очень надеются на партию «Новые люди», потому что она должна выражать их интересы. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он же, напомним, является лидером Партии Роста, которая год назад объявила о слиянии с «Новыми людьми», а Титову было поручено возглавить федеральный политсовет объединённой структуры.
«А что это сегодня за интересы? Посмотрите на Республиканскую партию Трампа. Прежде всего — это свобода предпринимательства, очень мягкое, стимулирующее, регулирование со стороны государства. Ну а второе — это прогресс, это сегодняшняя технологическая революция», — рассказал Титов в интервью СМИ2.
По его словам, сегодня сложился большой запрос на инновационное развитие страны, и здесь «Новые люди» уже отметились весомым вкладом. Титов привёл в пример новое законодательство, регулирующее майнинг и криптовалюты, которое во многом появилось при участии политсилы. Следующей задачей, по его мнению, должна стать законодательная поддержка развития искусственного интеллекта и биотехнологий в России.
«Поэтому мы, Партия роста, и объединились с партией «Новые люди». У них хорошо получается продвижение интересов, законодательная работа, а мы как предприниматели берём на себя обязательство много работать над своими проектами», — резюмировал собеседник наших коллег.
Напомним, что накануне к «Новым людям» присоединились телеведущя Анфиса Чехова и певица Miravi (Влада Шпигарь). Партбилеты они получили из рук вице-спикера Государственной думы, члена центрального совета партии Владислава Даванкова в ходе всероссийского съезда.