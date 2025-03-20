Борис Титов: Предприниматели России очень надеются на партию «Новые люди»

Предприниматели России очень надеются на партию «Новые люди», потому что она должна выражать их интересы. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он же, напомним, является лидером Партии Роста, которая год назад объявила о слиянии с «Новыми людьми», а Титову было поручено возглавить федеральный политсовет объединённой структуры.

«А что это сегодня за интересы? Посмотрите на Республиканскую партию Трампа. Прежде всего — это свобода предпринимательства, очень мягкое, стимулирующее, регулирование со стороны государства. Ну а второе — это прогресс, это сегодняшняя технологическая революция», — рассказал Титов в интервью СМИ2.

По его словам, сегодня сложился большой запрос на инновационное развитие страны, и здесь «Новые люди» уже отметились весомым вкладом. Титов привёл в пример новое законодательство, регулирующее майнинг и криптовалюты, которое во многом появилось при участии политсилы. Следующей задачей, по его мнению, должна стать законодательная поддержка развития искусственного интеллекта и биотехнологий в России.

«Поэтому мы, Партия роста, и объединились с партией «Новые люди». У них хорошо получается продвижение интересов, законодательная работа, а мы как предприниматели берём на себя обязательство много работать над своими проектами», — резюмировал собеседник наших коллег.