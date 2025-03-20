Власти Череповца заблюрили на фото лицо кандидата в мэры

На опубликованном снимке в соцсетях мэрии Череповца лицо одного из претендентов на пост мэра было скрыто, так как он в настоящее время служит в армии. Об этом проинформировала пресс-служба администрации города.

«Это было сделано по его просьбе… В случае избрания на должность мэра кандидат увольняется с прежнего места работы или службы», — уточнили в мэрии, передаёт РИА «Новости».

Речь идёт о фотографии, выложенной на официальной странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». Этот снимок был опубликован после заседания комиссии, которая проводит конкурс на должность мэра города. Во время мероприятия кандидаты представили свои программы по развитию Череповца.