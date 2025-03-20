Власти Череповца заблюрили на фото лицо кандидата в мэры
На сайте мэрии Череповца размыли на фото лицо кандидата в мэры по его просьбе
Власти Череповца скрыли лицо кандидата в мэры. Обложка © VK / Мэрия города Череповца
На опубликованном снимке в соцсетях мэрии Череповца лицо одного из претендентов на пост мэра было скрыто, так как он в настоящее время служит в армии. Об этом проинформировала пресс-служба администрации города.
«Это было сделано по его просьбе… В случае избрания на должность мэра кандидат увольняется с прежнего места работы или службы», — уточнили в мэрии, передаёт РИА «Новости».
Речь идёт о фотографии, выложенной на официальной странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». Этот снимок был опубликован после заседания комиссии, которая проводит конкурс на должность мэра города. Во время мероприятия кандидаты представили свои программы по развитию Череповца.
Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выделил целый день на похвалу в свой адрес. Целых три записи у себя на странице глава региона посвятил себе и личным достижениям, рассказал подписчикам о себе как о «соли земли». К слову, он же и сообщил, что Вадим Германов подал в отставку с поста мэра Череповца. Губернатор уточнил, что это решение связано с последовательной централизацией системы управления регионом.