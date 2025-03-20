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Регион
20 марта, 14:28

Власти Череповца заблюрили на фото лицо кандидата в мэры

На сайте мэрии Череповца размыли на фото лицо кандидата в мэры по его просьбе

Власти Череповца скрыли лицо кандидата в мэры. Обложка © VK / Мэрия города Череповца

Власти Череповца скрыли лицо кандидата в мэры. Обложка © VK / Мэрия города Череповца

На опубликованном снимке в соцсетях мэрии Череповца лицо одного из претендентов на пост мэра было скрыто, так как он в настоящее время служит в армии. Об этом проинформировала пресс-служба администрации города.

«Это было сделано по его просьбе… В случае избрания на должность мэра кандидат увольняется с прежнего места работы или службы», — уточнили в мэрии, передаёт РИА «Новости».

Речь идёт о фотографии, выложенной на официальной странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». Этот снимок был опубликован после заседания комиссии, которая проводит конкурс на должность мэра города. Во время мероприятия кандидаты представили свои программы по развитию Череповца.

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Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выделил целый день на похвалу в свой адрес. Целых три записи у себя на странице глава региона посвятил себе и личным достижениям, рассказал подписчикам о себе как о «соли земли». К слову, он же и сообщил, что Вадим Германов подал в отставку с поста мэра Череповца. Губернатор уточнил, что это решение связано с последовательной централизацией системы управления регионом.

Александра Мышляева
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