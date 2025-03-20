Мультимедийный информационный центр «Известия» наращивает присутствие на Ближнем Востоке

В четверг, 20 марта, в Бейруте Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих СМИ ближневосточного региона — ливанской медиасетью Al Mayadeen. Подписи под документом поставили генеральный директор «Известий» Владимир Тюлин и председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо. Кроме того, в церемонии подписания принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в Ливане Александр Рудаков. Партнёрство российского медиахолдинга и ливанского телеканала откроет новые перспективы для обмена информацией и развития международного сотрудничества в сфере СМИ.

«Для нас это событие является историческим и очень важным. Я уверен, что наши взаимоотношения с Al Mayadeen будут в дальнейшем развиваться и будут прочными. Мы считаем телеканал нашим близким партнёром не только в стратегическом плане, но и в дружеском», — сказал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

По его словам, данное сотрудничество также пойдёт на пользу всему миру и всей журналистике. Сейчас мировая журналистика, которая всегда считалась эталоном, показала свою несостоятельность. Она проявила себя институтом, на объективность которого рассчитывать точно нельзя. Совместная работа же позволит выстроить общую инфраструктуру для работы корреспондентов о всего мира. Кроме того, даст возможность доносить разные точки зрения до всех, кто хочет их услышать.

Соглашение, в частности, предусматривает обмен информацией и её совместное распространение, совместное производство медиа-контента, стажировки сотрудников, проведение совместных мероприятий. Это позволит МИЦ «Известия» и телеканалу Al Mayadeen эффективнее реализовывать задачи и расширять аудиторию на национальном и международном уровнях. Подписанное соглашение станет важным шагом на пути к укреплению взаимопонимания и доверия между Россией и странами Ближнего Востока, а также будет способствовать более объективному и полному освещению событий в обеих странах.