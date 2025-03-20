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20 марта, 14:32

Российского косметолога повязали в США за инъекции ботокса

SHOT: Косметолога из РФ арестовали в Майами за процедуры без лицензии

Косметолога из России арестовали в Майами в США. Женщина колола ботокс и филлеры без лицензии, сообщает SHOT.

Косметолог из РФ (слева). Коллаж © SHOT

Косметолог из РФ (слева). Коллаж © SHOT

По информации телеграм-канала, 53-летняя Виктория Б. рекламировала свои услуги в соцсетях. Специалист утверждала, что имеет 25-летний опыт в косметологии. Она предлагала накачать губы или поправить форму носа с помощью филеров. Уроженка Челябинска работала в офисном комплексе в квартале 1200 по бульвару Халландейл-Бич.

Однако власти обратили внимание, что по записям Депздрава Флориды у россиянки, оказывается, нет лицензии на работу. К женщине на приём пришёл полицейский под видом клиента, которому она предложила сделать уколы ботокса за 295 долларов (около 24 тысячи рублей) без рецепта. А это, в свою очередь, было запрещено законом.

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А ранее Life.ru писал, что в Абакане задержали жительницу, незаконно занимавшуюся косметологией. Женщина без медицинского образования проводила специальные процедуры для клиенток, которые по итогу оказались в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Дарья Нарыкова
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