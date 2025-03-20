«Никогда не подводит»: Ветеринар поехал «лечить» наши танки в зону СВО
МО: Командир танка с позывным Знахарь до СВО работал ветеринаром
Командир танка с позывным Знахарь ранее работал ветеринаром, прежде чем отправиться на выполнение задач в зоне спецоперации. Теперь его «подопечные» — это броня и мощное орудие танка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Россия.
«Наш Т-72Б3М — отличный друг и товарищ, который никогда не подводит, даже в самых сложных ситуациях. Его надёжность и мощь позволяют нам уверенно выполнять боевые задачи», — говорит Знахарь.
Ранее Life.ru сообщал, что священник отец Евгений и имам Иса помогают эвакуировать граждан в Судже с начала вторжения украинских войск. Они стали близкими друзьями, работая вместе ради спасения людей. Имам называет Евгения братом по полку, по эвакуации, по Родине, по народу, по беде и по счастью и говорит, что так оно и будет впредь.
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