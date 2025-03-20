«Никогда не подводит»: Ветеринар поехал «лечить» наши танки в зону СВО

Командир танка с позывным Знахарь ранее работал ветеринаром, прежде чем отправиться на выполнение задач в зоне спецоперации. Теперь его «подопечные» — это броня и мощное орудие танка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Россия.

«Наш Т-72Б3М — отличный друг и товарищ, который никогда не подводит, даже в самых сложных ситуациях. Его надёжность и мощь позволяют нам уверенно выполнять боевые задачи», — говорит Знахарь.